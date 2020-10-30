Відома співачка Міша Романова, колишня солістка групи "ВІА Гра", показала, що бажає найбільше

На фото красуня сиділа біля басейну в червоному бікіні, а образ доповнила стильними окулярами. Поруч можна побачити підставку для льоду, де лежала пляшка шампанського. Зірка цього разу була в Єгипті, якщо вірити мітці. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Настрій-пити шампанське біля басейну, а не це ось все", - написала дівчина.

Фанати поставили, включаючи Могилевську, майже 6 тисяч лайків і написали коментарі:

"А не буває настрою дати концертик тим, хто на сході? Шампанське, краще б "жовтий автобус", як Пілунський придумала", " Пейзаж, очей не відвести!!!!", "Королева", "прикольна підставка під шампанське", "Ух які ніжки", " я теж сумую за літом! Шикарно!!!", "Сонечко".

Повідомлялося, що 30-річна українська співачка Міша Романова роздражнила публіку "смачними" нарядами і позами.

Дівчина продемонструвала завидні форми в різних нарядах - але кожен з пікантною "родзинкою". Так, Міша в чорній шкіряній курточці, червоних чобітках і без штанів спокусливо присіла перед дзеркалом, збудивши стрункими ніжками. На іншому кадрі красуня козирнула принадами в фіолетовому піджаку, надітому на голе тіло.

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