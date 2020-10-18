Украинская певица Миша Романова, экс-солистка группы "ВИА Гра", покорила сеть невероятно женственным образом

Как известно, группа "ВИА Гра" всегда была знаменита красивыми участницами, которые были в каждом из ее составов. Одной из них является эффектная блондинка Миша Романова, которая покинула коллектив еще в 2018 году. Сейчас она активно развивает свою страницу в Инстаграм и радует поклонников яркими, а зачастую и довольно откровенными снимками, передает Politeka.net

На последних снимках Миша была одета в алое платье с глубоким вырезом на груди и кружевом. Нежная ткань чувственно облегала пышный бюст артистки. Знаменитость присела на диван и облокотилась на подушку, попозировав перед камерой. 30-летняя звезда с волнистой укладкой и ярким макияжем выглядела чарующее.

Внешний вид красотки очень понравился ее поклонникам, они осыпали Романову похвалами и комплиментами в комментариях.

"Невероятная красотка", "Королева", "Обе шикарные", - пишут в сети.

Ранее мы писали, что Миша Романова попозировала возле бассейна в черном необычном купальнике, который очень удачно подчеркнул роскошный бюст знаменитости.

Видно, что до этого она искупалась в бассейне, так как ее волосы и тело были влажные от воды.

Напомним, что Миша Романова вскружила голову нежной красотой: «Жена миллионера».

Как сообщала Politeka, Миша Романова вывалила бюст в "тесном" платье: "Пытаетесь быть похожей на Свету Лободу, но...".

Также Politeka писала, что горячая Миша Романова в боди и "сеточке" сверкнула неприкрытым бюстом: "Показалось, Тина".