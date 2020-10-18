Украинская певица Миша Романова, экс-солистка группы "ВИА Гра", покорила сеть невероятно женственным образом
Как известно, группа "ВИА Гра" всегда была знаменита красивыми участницами, которые были в каждом из ее составов. Одной из них является эффектная блондинка Миша Романова, которая покинула коллектив еще в 2018 году. Сейчас она активно развивает свою страницу в Инстаграм и радует поклонников яркими, а зачастую и довольно откровенными снимками, передает Politeka.net
Новая беда у Наташи Королевой, после измен Тарзана певица решилась на отчаянный шаг: "Берегите себя!"
Экс-любовник Пугачевой показал, как наслаждался счастьем с Примадонной: «Это лучшее, что у нее было»
"Вот до чего дожил": победитель "Голосу країни" из команды Кароль устроился кассиром в супермаркет
«Дома получишь»: муж Тодоренко из "Орла и решки" не сдержался, увидев роскошный бюст звезды "Универа" Самбурской
На последних снимках Миша была одета в алое платье с глубоким вырезом на груди и кружевом. Нежная ткань чувственно облегала пышный бюст артистки. Знаменитость присела на диван и облокотилась на подушку, попозировав перед камерой. 30-летняя звезда с волнистой укладкой и ярким макияжем выглядела чарующее.
Внешний вид красотки очень понравился ее поклонникам, они осыпали Романову похвалами и комплиментами в комментариях.
"Невероятная красотка", "Королева", "Обе шикарные", - пишут в сети.
Ранее мы писали, что Миша Романова попозировала возле бассейна в черном необычном купальнике, который очень удачно подчеркнул роскошный бюст знаменитости.
Видно, что до этого она искупалась в бассейне, так как ее волосы и тело были влажные от воды.
Напомним, что Миша Романова вскружила голову нежной красотой: «Жена миллионера».
Как сообщала Politeka, Миша Романова вывалила бюст в "тесном" платье: "Пытаетесь быть похожей на Свету Лободу, но...".
Также Politeka писала, что горячая Миша Романова в боди и "сеточке" сверкнула неприкрытым бюстом: "Показалось, Тина".