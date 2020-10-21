Бывшая участница группы «ВИА Гра» Миша Романова похвасталась идеальной фигурой, нарядившись в крохотное бикини

Кадры знаменитость выбросила у себя в Instagram, передает Politeka.

«Ксюша Одесская, как твои дела?» - интересуется звезда у подруги.

Уточним, что на кадрах Романова позирует в бирюзовом купальнике, который эффектно подчеркивает ее идеальную фигуру. На голове у знаменитости можно заметить повязку, а лицо она прикрыла большими очками.

«Отлично, начинаем отдыхать. Полный релакс», - отвечает ей подруга.

Обратим внимание, что кадры были сняты во время отдыха певицы в Шальм Эль Шейхе. Их певица выбросила в Сторис.

До этого мы рассказывали, что экс-участница группы "ВИА Гра", украинская певица Миша Романова порадовала поклонников новым фото

Яркая блондинка сидела в офисе, закинув ножки на стол. Она была в мини-шортиках и босоножках, поэтому ее невероятные стройные ножки были полностью на виду. Романова немного откинулась на стуле, в результате чего ее образ получился впечатляющим.

«Bitch Boss «НА офисе», - шутливо подписала фото звезда.

За несколько часов пост певицы собрал более 6 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

Напомним, что Миша Романова довела до безумия формами в мокром купальнике: только Барских не хватает.

А еще Politeka писала, что Романова избавилась от лишнего и ошеломила упругими формами: "На Викторию Бекхэм похожа".

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