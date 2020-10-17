Бывшая солистка группы "ВИА Гра" Миша Романова пощеголяла своими формами в ярком бикини

Как пишет Politeka.net, певица выложила на своей странице в соцсети "Инстаграм" горячие кадры со съемок, для которых она примерила пляжный наряд. В ролике красотка предстала в ярко-красном купальнике на завязках и элегантной шляпе с лентой. Миша Романова босеком пробежалась по доскам с радостной улыбкой, поворачиваясь на ходу. Во время особенно резкого оборота шляпа слетела с ее головы, однако исполнительница со смехом ее поймала.

Таким образом знаменитость проиллюстрировала ответ на один из вопросов своих поклонников: "Какой из полученных комплиментов был самым странным?". Саму фразу она дописала ниже: "У Миши очень красивая спина. Снимаем ее со спины".

Ранее бывшая солистка группы "ВИА Гра" предстала в смелом образе на лестнице. Для фотосессии она надела лакированный жакет с зелеными разводами и показала раскованную позу прямо на ступенкьках: она растянулась, высоко запрокинула голову и прикоснулась пальцами к собственному подбородку.

При этом ее и без того короткое платье немного задралось, придав кадру пикантности, а сама Миша показала на камеру максимально томный вид.

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