30-летняя украинская певица, экс-солистка группы "ВИА Гра" Миша Романова разгорячила публику неожиданными позами в мини-платье

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых продемонстрировала стройные ножки в черном мини-наряде.

Блондинка накинула лакированный жакет с зелеными разводами и приняла жаркую позу прямо на лестнице. Распластавшись на ступенях, Миша задрала голову и дотронулась пальцами подбородка. При этом ее и так короткое платье немного задралось еще больше. Всем своим видом артистка пыталась изобразить томную красавицу.

На другом фото, Романова уже вела себя чуть поскромнее, просто спускаясь с лестницы.

"Сегодня… Пятничка😏Из хороших новостей пока… Всё😂", - подписала фото певица, пытаясь объяснить свой шаловливый настрой тем, что впереди выходные.

Пользователи кинулись комментировать увиденне, не скупясь на комплименты:

"Самая хорошая новость!! 👍🙌🏻💥"

"Шикарнейшая😍"

"Шикарные ножки, спасибо ✊💦"

"Какой-то наряд не по возрасту или ...🤔"

"Фигура отпад"

Ранее мы сообщали, Романова изумила чувственным образом в пиджаке расцветки "гусиная лапка", и при этом без штанов. Загорелая красотка пригладила волосы назад и дерзко отставила ножку.

"Уже прилетела домой с Египта и до сих пор под большим впечатлением", - подписала это "вкусное" фото Миша.

"Шикарная", "Роскошная", "Миша ты на фото потрясающе выглядишь", "Богиня", "Самая сочная", "А где белье?", - отреагировали поклонники.

Напомним, Миша Романова поразила размерами бюста и смелой позой в микро-бикини

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