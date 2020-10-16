30-летняя украинская певица, экс-солистка группы "ВИА Гра" Миша Романова разгорячила публику неожиданными позами в мини-платье
Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых продемонстрировала стройные ножки в черном мини-наряде.
Блондинка накинула лакированный жакет с зелеными разводами и приняла жаркую позу прямо на лестнице. Распластавшись на ступенях, Миша задрала голову и дотронулась пальцами подбородка. При этом ее и так короткое платье немного задралось еще больше. Всем своим видом артистка пыталась изобразить томную красавицу.
На другом фото, Романова уже вела себя чуть поскромнее, просто спускаясь с лестницы.
"Сегодня… Пятничка😏Из хороших новостей пока… Всё😂", - подписала фото певица, пытаясь объяснить свой шаловливый настрой тем, что впереди выходные.
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Пользователи кинулись комментировать увиденне, не скупясь на комплименты:
"Самая хорошая новость!! 👍🙌🏻💥"
"Шикарнейшая😍"
"Шикарные ножки, спасибо ✊💦"
"Какой-то наряд не по возрасту или ...🤔"
"Фигура отпад"
Ранее мы сообщали, Романова изумила чувственным образом в пиджаке расцветки "гусиная лапка", и при этом без штанов. Загорелая красотка пригладила волосы назад и дерзко отставила ножку.
"Уже прилетела домой с Египта и до сих пор под большим впечатлением", - подписала это "вкусное" фото Миша.
"Шикарная", "Роскошная", "Миша ты на фото потрясающе выглядишь", "Богиня", "Самая сочная", "А где белье?", - отреагировали поклонники.
Напомним, Миша Романова поразила размерами бюста и смелой позой в микро-бикини
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