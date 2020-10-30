Известная певица Миша Романова, бывшая солистка группы "ВИА Гра", показала, что желает больше всего

На фото красотка сидела у бассейна в красном бикини, а образ дополнила стильными очками. Рядом можно увидеть подставку для льда, где лежала бутылка шампанского. Звезда в этот раз была в Египте, если верить метке. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Настроение- пить шампанское у бассейна, а не это вот все", - написала девушка.

Фанаты поставили, включая Могилевскую, почти 6 тысяч лайков и написали комментарии:

"А не бывает настроения дать концертик тем, кто на востоке? Шампанское, лучше б "жёлтый автобус", как Пилунский придумала", "Пейзаж,глаз не отвести!!!!", "Королева", "Прикольная подставка под шампанское", "Ух какие ножки", "Я тоже скучаю по лету! Шикарно!!!", "Солнышко".

Сообщалось, что 30-летняя украинская певица Миша Романова раздразнила публику "вкусными" нарядами и позами.

Девушка продемонстрировала завидные формы в различных нарядах - но каждый с пикантной "изюминкой". Так, Миша в черной кожаной курточке, красных сапожках и без штанов соблазнительно присела перед зеркалом, возбудив стройными ножками. На другом кадре красотка козырнула прелестями в фиолетовом пиджаке, надетом на голое тело.

Напомним, экс-ВИА Гра Романова впечатлила размерами бюста в крохотном бикини

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