Відома модель Ебігейл Рэтчфорд показала себе в незвичайному вигляді

На фото Ебі позує в зміїному топі і спідниці. Зірка волосся залишила розпущеним, а стояла близько до камери. Красуня зробила акцент на пишному бюсті, який ледве вмістився в такий невеликий наряд. Фото вийшло дуже апетитним і спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, так як Ебі викинула кадр в сторіс Instagram, але так і хочеться додати: "серйозна дитинко, так спокушає".

Повідомлялося, що відома американська модель Ебігейл Ретчфорд,яка спочатку прославилася в соцмережах, похвалилася фігурою в одній білизні.

З вузького ліфчика ледь не вистрибували великі груди. Останню здавили ремінці, чому вона стала виглядати ще привабливіше. Також трохи вище стегон важко не помітити поясок для панчіх. Він на тонкому ремінці підкреслив тонку талію.

Ми писали, відома модель Ебігейл Ретчфорд постала в чорній мереживній білизні.

Ліфчик натягнувся на гумових бретельках з кокетливими бантиками, ледве тримаючись на місці. Пружні груди мало не вислизали з тісного ліфчика.

Бантик посередині і пікантний виріз там же додавав образу сміливості.

Нагадавши, Ебігейл Ретчфорд перетворилася на справжню "пані" в чорній білизні з ременями

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А ще Politeka повідомляла, що Ебі Ретчфорд виставила свій пружний "горішок" в розпусному купальнику



