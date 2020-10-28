Известная американская модель Эбигейл Ретчфорд, которая сначала прославилась в соцсетях, покорила новым образом

Звезда решила удивить фанатов и появилась не только в горячем, но и обновленном образе, пишет Politeka.net. Модель совсем недавно стала активнее вести страницу в Инстаграм.

В этот раз Эби разместила горячее фото, на котором она предстала в белоснежном парике с длинными волосами.

"Хорошенькая" Рэтчфорд предстала в белом купальнике с большими вырезами по бокам, из которых едва ли не вываливался бюст. При этом купальник был - бикини, и оголял упругие ягодицы Эби.

Она повернулась к фотографу спиной, чтобы тот лучше продемонстрировал ее аппетитные виды. Тем более она приспустила прозрачный халатик с перьями, сделав кадр жарче.

Завершили образ стильные зеркальные очки. Красотка приоткрыла губы, и казалось, смотрела прямо в объектив.

Фото не собрало много комментариев в открытом доступе, возможно, красотку засыпали комплиментами в личной переписке.

Напомним, Эби Рэтчфорд сделала подборку своих архивных снимков, на которых она демонстрирует всю свою красоту крупным планом.

Звезда показала бюст в купальниках и кружевных нарядах.

В частности, на первом фото модель предстала в красном лифчике со серебряными "пятнышками". Красивая грудь едва не вылазила из белья.

Ранее сообщалось, что Эби Рэтчфорд появилась в черном откровенном белье с пикантными вырезами. Лифчик отлично подчеркнул пышный бюст знаменитости. При этом столь откровенный наряд имел пряжки, в которых затягивалась полоска ткани и таким образом грудь еще больше сдавливалась.

Напомним, что Эби Рэтчфорд обтянулась красной сеточкой и превратилась в настоящую госпожу: "Беспредельный соблазн".

А еще Politeka писала, что бесстыжая Эби Рэтчфорд показала достоинства в дерзкой позе: "Дикая кошечка".

Также Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд посветила ягодицами в "хищном" боди: "Детка, наклоняйся"