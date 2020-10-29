Американская модель Эбигейл Рэтчфорд показала бунтарский образ в трендовом белье с подвязками

Модель долгое время отсутствовала в Инстаграм, поэтому не публиковала ни одного нового кадра с последних фотосессий. Однако, пару дней назад Эби объявила, что возвращается и торжественно завалила профиль пикантными кадрами с последними удачными фото.

В этот раз красотка показала фигуру в черном белье с подвязками и ремешками. Девушка распустила длинные волосы, нанесла яркий макияж с акцентом на губы и взяла в руку белую розу, чтобы сделать еще один акцент на фото.

«Не судите о книге по обложке; ) 🔒 1 или 2! ?? Какой ваш любимый образ!? Комментарий ниже 💋», - написала Эби под стильными кадрами возле статуи.

Вот как реагируют в сети:

«Прекрасное зрелище😍😘; Не могли бы вы мне почитать? 😏😏; Королева 👑; 🙌🏼 римская богиня; №1 выдающийся 🔥🔥😍😍💕💕; ты такая красивая; Красиво 🌹✨где ваша плетка?❤; Всего 4 фото и все они классные! 😜; hermosa mujer 😍 hermosa sonrisa 😻; Черный твой цвет, детка; # 2 и люблю обоих !!; Я думаю, оба выглядят такими горячими; Выглядит так великолепно; Проклятая красотка У тебя потрясающее тело; Великолепная @abigailratchford 💏❤️».

Мы также писали, что Эби стала знаменитой после того, как начала работать с онлайн-магазинами одежды и участвовать в рекламе белья. Девушка с длинными темными локонами и эффектной внешностью привлекает внимание поклонников тем, что ее не сравнивают с другими фитнес-моделями или моделями, также рекламирующими одежду.

Эби старается показывать в профиле лишь самые жаркие кадры со съемок, причем дважды в одинаковых образах она не появляется. На фан-аккаунтах публикуют также и другие образы звезды. К примеру, фото с Эби в бирюзовых тонких кружевах получило сотни комментариев, ведь девушка выглядела очень пикантно.

Напомним, что Эби Рэтчфорд обтянулась красной сеточкой и превратилась в настоящую госпожу: "Беспредельный соблазн".

А еще Politeka писала, что бесстыжая Эби Рэтчфорд показала достоинства в дерзкой позе: "Дикая кошечка".

Также Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд посветила ягодицами в "хищном" боди: "Детка, наклоняйся"