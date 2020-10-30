Известная модель Эбигейл Рэтчфорд показала себя в необычном виде

На фото Эби позирует в змеином топе и юбке. Звезда волосы оставила распущенными, а стояла близко к камере. Красотка сделала акцент на пышном бюсте, который еле вместился в такой небольшой наряд. Фото вышло очень аппетитным и соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, так как Эби выбросила кадр в сторис Инстаграм, но так и хочется добавить: "Серьезная детка, так искушает".

Сообщалось, что известная американская модель Эбигейл Ретчфорд, которая сначала прославилась в соцсетях,похвасталась фигурой в одном белье.

Из узкого лифчика едва ли не выпрыгивала большая грудь. Последнюю сдавили ремешки, отчего она стала выглядеть еще привлекательнее. Также чуть выше бедер трудно не заметить поясок для чулок. Он на тонком ремешке подчеркнул тонкую талию.

Мы писали, известная модель Эбигейл Рэтчфорд предстала в черном кружевном белье.

Лифчик натянулся на резиновых бретельках с кокетливыми бантиками, еле ли держась на месте. Упругая грудь чуть ли не выскальзывала из тесного лифчика.

Бантик посередине и пикантный вырез там же прибавлял образу смелости.

Напомним, Эбигейл Рэтчфорд превратилась в настоящую "госпожу" в черном белье с ремнями

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