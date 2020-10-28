Американская модель Эбигейл Рэтчфорд восхитила роскошной фигурой, облачившись в крохотное бикини

Снимки знаменитость опубликовала в Instagram, передает Politeka.

Так, на первой фотографии красотка позирует в купальнике очень близко к камере, демонстрируя упругие формы, которые буквально «рвутся» наружу. Дополнить образ Рэтчфорд решила элегантной кепкой и розовым фотоаппаратом.

На другой фотографии знаменитость изогнулась до невозможности, благодаря чему в кадр попало идеальное тело красотки. Однако поклонники не смогли высказать слова восхищения о теле кумира – снимок был выброшен в Stories.

До этого мы рассказывали, что американская модель Эбигейл Рэтчфорд, которая сначала прославилась в соцсетях, блеснула пышной грудью в разных нарядах.

С недавнего времени знаменитая брюнетка стала активнее публиковать в Инстаграм свои жаркие фото. В этот раз Эби сделала подборку своих архивных снимков, на которых она демонстрирует всю свою красоту крупным планом.

Звезда показала свой бюст в купальниках и кружевных нарядах. Так, на первом фото модель предстала в красном лифчике со серебряными "пятнышками".

Напомним, что Эби Рэтчфорд обтянулась красной сеточкой и превратилась в настоящую госпожу: "Беспредельный соблазн".

А еще Politeka писала, что бесстыжая Эби Рэтчфорд показала достоинства в дерзкой позе: "Дикая кошечка".

Также Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд посветила ягодицами в "хищном" боди: "Детка, наклоняйся"