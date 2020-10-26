Известная американская модель Эбигейл Рэтчфорд, которая сначала прославилась в соцсетях, блеснула пышной грудью в разных нарядах

С недавнего времени знаменитая брюнетка стала активнее публиковать в Инстаграм свои жаркие фото, пишет Politeka.net. В этот раз Эби сделала подборку своих архивных снимков, на которых она демонстрирует всю свою красоту крупным планом.

Звезда показала свой бюст в купальниках и кружевных нарядах.

Так, на первом фото модель предстала в красном лифчике со серебряными "пятнышками". Красивая грудь едва не вылазила из белья, настолько ей было тесно, к тому же звезда сжала прелести по бокам, отчего те выглядели аппетитными.

На втором кадре Эби предстала в кружевном халатике с глубоким декольте, прелести выглядели все также притягательно. А игривая красотка еще и выставила язык.

На других фото модель предстала в полосатом и желтом купальниках, а также в кружевном и синем белье.

Снимки получились очень жаркими, чего и добивалась игривая красотка.

"Суббота - для селфи ;) 💋 Вот некоторые из моих любимых 🥰 А какое из них ваше!? 🎉", - написала красотка.

За 11 часов пост собрал почти 70 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети восхитились идеальными видами звезды и написали ей много приятного.

"Сладкая королева", - написал один из поклонников.

Напомним, Эби Рэтчфорд предстала в одних колготках.

Видимо, красотка решила освежить в памяти поклонников свою давнюю фотосессию.

Звезда лежала на полу в одних сетчатых колготках со сверкающими стразами. Модель подняла ножки, обутые в лаковые туфельки на шпильках. При этом ее ножки оплели железные змейки, подчеркнув их стройность.

Напомним, что Эби Рэтчфорд обтянулась красной сеточкой и превратилась в настоящую госпожу: "Беспредельный соблазн".

А еще Politeka писала, что бесстыжая Эби Рэтчфорд показала достоинства в дерзкой позе: "Дикая кошечка".

Также Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд посветила ягодицами в "хищном" боди: "Детка, наклоняйся"