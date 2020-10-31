Відома модель Альона Омович, яку називають українською Кардашьян, похвалилася гарячим фото

Красуня активно веде Instagram, але зізналася, що, можливо, не буде публікувати тут свої спекотні фото, пише Politeka.net.

Модель з'явилася на новому знімку в білосніжній білизні, яка складалася з мереживних квіточок, що прикривають інтимні деталі тіла.

Сам по собі ліфчик представляв білосніжні резинки, які обплели її струнку фігуру, а також підкреслили пишні груди.

На бретельках вгорі можна помітити грайливий білосніжний пушок.

Маленькі прозорі трусики, так само як і ліфчик складалися з резинок і мереживної квіточки.

На струнких ніжках, мабуть, були надіті білі гетри з чорними смужками, що визирали на злегка обрізаному знімку.

Омович зробила два грайливих хвостика, а також гарний макіяж. Дівчина виставила язик і подивилася в камеру. В її руці стирчав червоний джойстик.

У пості Олена розповіла про неприємний випадок, пов'язаний з її хейтеркою. Виявляється, остання виставила фото моделі з платного акаунта у себе в сторіс.

"Хочу сказати, що виставляти скріни з мого платного акаунта, і обговорювати контент, яким ділюся особисто я... і який навіть пропустила інста з огляду на те, що там нічого немає - геніально просто😂 ...будеш зливати їх безкоштовно, я подам на тебе в суд", - написала модель.

Також зірка заявила, що планує і зовсім піти на платний майданчик, закинувши свій Instagram, адже не останньому реклама не дає і 5% доходу, в на платному сайті можна заробляти тисячі доларів.

"Я люблю себе і своє тіло і соромитися мені нічого. Особливо якщо врахувати, що у мене там (на платному сайті, - ред.) навіть немає фото НЮ з голими грудьми як у інших блогерш)", - додала українська Кардашьян.

В кінці зірка попросила покинути її сторінку всіх "моралістів".

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