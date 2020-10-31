Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, похвасталась горячим фото

Красотка активно ведет Инстаграм, но призналась, что, возможно, не будет публиковать здесь свои жаркие фото, пишет Politeka.net.

Модель появилась на новом снимке в белоснежном белье, которое состояло из кружевных цветочков, прикрывающие интимные детали тела.

Сам по себе лифчик представлял белоснежные резинки, которые оплели ее стройную фигуру, а также подчеркнули пышную грудь.

На бретельках вверху можно заметить игривый белоснежный пушок.

Маленькие прозрачные трусики, так же как и лифчик состояли из резинок и кружевного цветочка.

На стройных ножках, видимо, были надеты белые гетры с черными полосками, выглядывавшими на слегка обрезанном снимке.

Омович сделала два игривых хвостика, а также красивый макияж. Девушка выставила язык и посмотрела в камеру. В ее руке торчал красный джойстик.

В посте Алена рассказала о неприятном случае, связанного с ее хейтером. Оказывается, последний выставил фото модели с платного аккаунта у себя в сторис.

"Хочу сказать, что выставлять скрины с моего платного аккаунта, и обсуждать контент, которым делюсь ЛИЧНО Я... и который даже пропустила инста ввиду того, что там ничего нет - гениально просто😂... Будешь сливать их бесплатно, я подам на тебя в суд", - написала модель.

Также звезда заявила, что планирует и вовсе уйти на платную площадку, забросив свой Инстаграм, ведь не последнем реклама не дает и 5% дохода, в на платном сайте можно зарабатывать тысячи долларов.

"Я люблю себя и свое тело и стесняться мне нечего. Особенно если учесть, что у меня там (на платном сайте, - ред.) даже нет фото НЮ с голой грудью как у других блогерш)", - добавила украинская Кардашьян.

В конце звезда попросила покинуть ее страницу всех "моралистов".

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