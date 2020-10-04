Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала себя в максимально соблазнительном виде

На фото красотка показалась в топе с огромным декольте. У звезды практически была грудь полностью открыта. Алена была в спальне и делала селфи, демонстрируя шестой размер максимально близко. Волосы у Омович были собраны назад, а образ дополнила модель ярким макияжем. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но так и хочется написать: "Крошка, максимальное удовольствие".

Сообщалось, что известная модель Алена Омович восхитила новым образом в черном.

В этот раз Алена примерила лишь черный бра, необычную черную куртку-косуху на которой виден змеиный принт и темно-серые джинсы скини с высокой посадкой.

"Че за фотке 😍; Боже мой какой ужас ! Как можно так много использовать фильтров и ненатуральности; Такая красивая 😻; Купи себе витамины для мозга лучше 😂😂😂", - пишут фаны под фото.

Сообщалось, что известная модель Алена Омович сняла себя крупным планом.

Кроме этого, его короткая длина оголила пресс и позволила взглянуть на упругий животик. Сверху модель надела белый свитер. Дополнила образ бордовая кепочка.

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