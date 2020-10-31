Відома модель Кім Лі, яку називають корейською Кардашьян, показала незвичайний образ у сукні з " золота"

Молода красуня тільки набирає популярність серед альтернативних моделей зі схожою зовнішністю. Завдяки своїм видатним зовнішнім даним, стати відомою для Кім Лі не склало труднощів. А її якась схожість з Кім Кардашьян зробила її ще більш відомою.

Як правило, вона знімається для модних чоловічих журналів, показує в Instagram фото з відпочинку і дивує особистими селфі без постановок. Цього разу на фото можна побачити досить сміливий образ Лі, в якому вона вирушила відпочивати в клуб. Дівчина не тільки розкрила золотисте міні-плаття, більше нагадує халат, але ще і посвітила при цьому бюстом без білизни.

Кім не стала ховати позбавлення, спокусливо покрутившись перед об'єктивом і зайнявши зручну позу для фото:

"Красиво і відкрито ❤️🔥 Дякую:); Люблю тебе 😍; Хороший😍 😍; досконалість стрижки дуууже чудово воістину приголомшливо бездоганна краса❤; дівчина знає, чого желант🚶 🏻 💭; вау хороший наряд; як прекрасно....; Абсолютно чудово 🌹; Чудова кимли😎😘😘; Ви прекрасні ✨; Гарне плаття 💥💥; Богиня ❤️; Люблю цей золотий наряд; Ти моя доросла Hello Kitty 🐱; Продовжуй сяяти 💎».

Щоб привертати увагу до себе, дівчина почала ділитися в соціальній мережі Instagram кадрами, відзнятими для чоловічих журналів. Найчастіше не таких фото модель миготить лише в одних бікіні біля басейну. При цьому більш домашні кадри і не постановочні Селфі показує рідко.

Кім Лі, тим не менш, продовжує набирати популярність. Дівчина вміє правильно "подати себе", тому отримує сотні компліментів. Так, на одному з превью-фото для фотосесії біля басейну модель вирішила показати трохи більше, ніж зазвичай.

Дівчина просто роздяглася, залишившись без ліфчика і прикрившись однією блузкою з квітковим дрібним принтом на темному тлі. Ефектний і мінімалістичний образ не залишив нікого байдужими.

Нагадавши, корейська Кардашьян засліпила видами на свої принади в червоній білизні

А ще Politeka писала, що корейська Кардашьян в атласній білизні опустилася на коліна

А ще Politeka повідомляла, що корейська Кардашьян задерла сукню і потрясла красотами в образі хижачок