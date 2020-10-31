Известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, показала необычный образ в платье из "золота"
Молодая красотка только набирает популярность среди альтернативных моделей с похожей внешностью. Благодаря своим выдающимся внешним данным, стать известной для Ким Ли не составило труда. А ее некая схожесть с Ким Кардашьян сделала ее еще более известной.
Как правило, она снимается для модных мужских журналов, показывает в Инстаграм фото из отдыха и удивляет личными селфи без постановок. В этот раз на фото можно увидеть довольно смелый образ Ли, в котором она отправилась отдыхать в клуб. Девушка не только распахнула золотистое мини-платье, больше напоминающее халат, но еще и посветила при этом бюстом без белья.
Ким не стала прятать лишение, соблазнительно покрутившись перед объективом и заняв удобную позу для фото:
Опозорившаяся Мейхер сорвала обиду на Кухар из «Танців з зірками»: «Нужно еще расти и расти»
Бесстыжая экс-ВИА Гра Котова разлеглась в кровати в чем мать родила: "Ты моя Зайка!"
Неукротимая Анджелина Джоли сбросила одежду, вскружив голову мокрой нежной кожей: мечта миллионов
Неуклюжий сын Наташи Королевой и Тарзана озадачил детскими забавами: «Все соберу, сделаю отварчик…»
«Красиво и открыто ❤️🔥 Спасибо :); Люблю тебя 😍; Хороший 😍😍; Совершенство стрижки ооочень великолепно поистине потрясающе безупречная красота ❤; девушка знает, чего желант🚶🏻💭; Вау хороший наряд; Как прекрасно....; Абсолютно великолепно 🌹; Великолепная кимли😎😘😘; Вы великолепны ✨; Красивое платье 💥💥; Богиня ❤️; Люблю этот золотой наряд; Ты моя взрослая Hello Kitty 🐱; Продолжай сиять 💎».
Чтобы привлекать внимание к себе, девушка начала делиться в социальной сети Инстаграм кадрами, отснятыми для мужских журналов. Чаще всего не таких фото модель мелькает лишь в одних бикини у бассейна. При этом более домашние кадры и не постановочные селфи показывает редко.
Ким Ли, тем не менее, продолжает набирать популярность. Девушка умеет правильно «подать себя», поэтому получает сотни комплиментов. Так, на одном из превью-фото для фотосессии у бассейна модель решила показать немного больше, чем обычно.
Девушка попросту разделась, оставшись без лифчика и прикрывшись одной блузкой с цветочным мелким принтом на темном фоне. Эффектный и минималистичный образ не оставил никого равнодушными.
Напомним, корейская Кардашьян ослепила видами на свои прелести в красном белье
А еще Politeka писала, что корейская Кардашьян в атласном белье опустилась на колени
А еще Politeka сообщала, что корейская Кардашьян задрала платье и потрясла красотами в образе хищниц