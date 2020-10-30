Українська модель Міла Кузнєцова з 13-м розміром грудей пограла значними формами в сміливому декольте

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Instagram знаменитості, Міла розмістила в соцмережі відповідний Відеоролик. (Щоб подивитися-проскролльте вниз)

Міла позує в чорній сукні з бездонним декольте, з якого ледь не вивалюється її вражаючих розмірів груди. Талію модель підкреслила поясом.

Образ доповнює макіяж з акцентом на очах.

Кузнєцова тримає в руці келих.

"Вип'єш зі мною? Коли можна і стаканчик поставити", - супроводила вона коментарем грайливі кадри.

Рухи моделі перед камерою просто заворожили чоловіків.

"Дуже круто вийшло, що це ти там п'єш таке смачненьке?", "Кішка", «ти як завжди прекрасна🤗 просто красуня", "Хм, так. Слів немає", "Мила, виглядаєш неймовірно, як завжди красуня«, "Ну ти просто красуня, дуже красиво сексуально дивишся, взагалі супер дівчина, фігурка просто клас, Чарівна, карколомна, солоденька, ніжна, безцінна, Малятко, Така у тебе така красива прекрасна чарівні груди великі, величезні❤», "Мила, ти зірка. Ти прекрасна, у мене немає слів", - пишуть в коментарях.

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