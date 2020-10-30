Відома співачка Ольга Серябкіна, колишня солістка групи "Серебро", вразила шанувальників новиною
Зірка довгий час зберігала в таємниці особисте життя, але 30 жовтня здивувала шанувальників, пише Politeka.net. Зірка заявила про заміжжя, а також поділилася серією фото для журналу "Vogue" у весільних сукнях.
Новина пронеслася всією мережею. Виявляється, зірка зіграла таємне весілля в Австрії. Коли проходило весілля - невідомо. У деяких джерелах стверджується, що пара одружилася ще до пандемії — відразу після Нового року, а в інших - кілька днів тому.
Однак, хто ж став обранцем артистки, яка так довго його приховувала від сторонніх очей. З'ясувалося, що Ольга вийшла заміж за свого колишнього концертного директора, Георгія Начкебія.
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Відомо, що чоловік є сином грузинського бізнесмена і колишнім співробітником лейблу MALFA Максима Фадєєва.
Всі наряди Серябкіної - створені російськими дизайнерами. Плаття відмінно підкреслили фігуру.
У своєму Instagram Ольга написала: "Я щаслива". Всього за півгодини пост зібрав понад 14 тисяч лайків і багато коментарів.
"За кого вона заміж вийшла?", "Не зрозумів?!!Оля!Я нічого не розумію... як так? Ні натяку не було ж...я ж ось-ось повинен був написати тобі в дірект про свої почуття... за що це все?", "❤️❤️❤️Мило Олю, вітаю тебе. Будь Щаслива! Любові вам!", "Вітаю, крихітко 🤤❤️🔥", " не дочекалася......", "Серйозно??? Ух ти..... 💔 ", "Наша найкрасивіша і найкраща наречена👰 💕 😍", " прогін!!!!😂😂", "💎💜💎💜💎💜 Найкрасивіша наречена!",- написали користувачі мережі.
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