Известная певица Ольга Серябкина, бывшая солистка группы "Серебро", поразила поклонников новостью

Звезда долгое время хранила в тайне личную жизнь, но 30 октября удивила поклонников, пишет Politeka.net. Звезда заявила о замужестве, а также поделилась серией фото для журнала "Vogue" в свадебных платьях.

Новость пронеслась по всей сети. Оказывается, звезда сыграла тайную свадьбу в Австрии. Когда проходила свадьба - неизвестно. В некоторых источниках утверждается, что пара поженилась еще до пандемии — сразу после Нового года, а в других - несколько дней назад.

Однако, кто же стал избранником артистки, которая так долго его скрывала от посторонних глаз. Выяснилось, что Ольга вышла замуж за своего бывшего концертного директора, Георгия Начкебия.

Известно, что мужчина является сыном грузинского бизнесмена и бывшим сотрудником лейбла MALFA Максима Фадеева.

Все наряды Серябкиной - созданы российскими дизайнерами. Платья отлично подчеркнули фигуру.

В своем Инстаграм Ольга написала: "Я счастлива". Всего за полчаса пост собрал более 14 тысяч лайков и много комментариев.

"За кого она замуж вышла?", "Не понял?!!Оля!Я ничего не понимаю... как так? Ни намёка не было же...я ведь вот-вот должен был написать тебе в директ о своих чувствах... за что это всё?", "❤️❤️❤️ Милая Оля, поздравляю тебя. Будь Счастлива! Любви вам!", "Поздравляю,малышка 🤤❤️🔥", "Не дождалась......", "Серьёзно??? Ух ты..... 💔", "Наша самая красивая и самая лучшая невеста 👰 💕😍", "Прогон!!!!😂😂", "💎💜💎💜💎💜 Самая красивая невеста!", - написали пользователи сети.

Напомним, экс-солистка "Серебро" покорила видами на свои упругие "булочки"

Также Politeka писала, что страстная экс-солистка "Серебро" устроила жару на заднем сиденье машины

А еще Politeka сообщала, что экс-солистка «Серебро» в бесстыжем наряде изогнулась до неприличия прямо в машине