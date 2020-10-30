Известная певица Ольга Серябкина, бывшая солистка группы "Серебро", поразила поклонников новостью
Звезда долгое время хранила в тайне личную жизнь, но 30 октября удивила поклонников, пишет Politeka.net. Звезда заявила о замужестве, а также поделилась серией фото для журнала "Vogue" в свадебных платьях.
Новость пронеслась по всей сети. Оказывается, звезда сыграла тайную свадьбу в Австрии. Когда проходила свадьба - неизвестно. В некоторых источниках утверждается, что пара поженилась еще до пандемии — сразу после Нового года, а в других - несколько дней назад.
Однако, кто же стал избранником артистки, которая так долго его скрывала от посторонних глаз. Выяснилось, что Ольга вышла замуж за своего бывшего концертного директора, Георгия Начкебия.
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Известно, что мужчина является сыном грузинского бизнесмена и бывшим сотрудником лейбла MALFA Максима Фадеева.
Все наряды Серябкиной - созданы российскими дизайнерами. Платья отлично подчеркнули фигуру.
В своем Инстаграм Ольга написала: "Я счастлива". Всего за полчаса пост собрал более 14 тысяч лайков и много комментариев.
"За кого она замуж вышла?", "Не понял?!!Оля!Я ничего не понимаю... как так? Ни намёка не было же...я ведь вот-вот должен был написать тебе в директ о своих чувствах... за что это всё?", "❤️❤️❤️ Милая Оля, поздравляю тебя. Будь Счастлива! Любви вам!", "Поздравляю,малышка 🤤❤️🔥", "Не дождалась......", "Серьёзно??? Ух ты..... 💔", "Наша самая красивая и самая лучшая невеста 👰 💕😍", "Прогон!!!!😂😂", "💎💜💎💜💎💜 Самая красивая невеста!", - написали пользователи сети.
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