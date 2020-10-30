Дружина Артура Пирожкова (Олександра Ревви) Анжеліка показала себе і розповіла про 10 афірмації
На чорно-білому фото красуня здалася в купальнику. Дівчина стояла біля стіни і демонструвала ідеальні риси тіла. Волосся зірка вирішила залишити розпущеним, а образ доповнила сережками. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"10 афірмацій на кожен день:
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♪ Я все могу
💭 Я можу все робити добре
💭 У моєму житті завжди все відбувається своєчасно і за найкращим сценарієм
💭 Я вдячна / рен Всесвіту за всі блага в моєму житті
💭 Сьогодні-найкращий день у моєму житті
💭 У мене є все, що потрібно, щоб насолоджуватися життям тут і зараз
💭 Я залучаю в своє життя духовне і матеріальне благополуччя
💭 У мене все добре і з кожним днем моє життя стає ще краще
💭 Моє життя цвіте, перебуваючи в повній гармонії
💭 Я усвідомлюю І відчуваю свою силу", - написала Анжеліка.
Фанати поставили майже 6 тисяч лайків і написали коментарі:
"Ах яка красива!", "Еталон жіночності, скромності і магічної краси .Захоплююся", " ви така ніжна і тендітна. Люблю Вас", "Все, до чого я торкаюся, розквітає", " Голлівуд відпочиває ...Красуня, Ви, Анжеліка".
Повідомлялося, що Анжеліка Ревва, дружина коміка і співака Артура Пирожкова, порадувала шанувальників спокусливим фото і забавним чотиривіршем.
Зірка опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в Білій міні-сукні в темну смужку. Тканина вигідно обтягнула її струнку фігуру, підкресливши все саме"смачне".
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