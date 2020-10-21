Артур Пирожков поделился трогательным фото с женой после ее дня рождения, а сама красотка рассказала, чем он ее порадовал

Как пишет Politeka.net, знаменитый российский шоумен Александр Ревва, известный под своим сценическим именем Артур Пирожков, поделился трогательным постом, посвященным прошедшему дню рождения своей жены Анжелики.

«Друзья!!! Спасибо вам за тёплые поздравления!», - написал артист.

Он также поделился новым совместным снимком с женой, на котором они сидят за столиком в кафе в простой повседневной одежде.

В свою очередь, Анжелика Ревва также поблагодарила всех за поздравления в своем Инстаграм. Она поделилась своим детским черно-белым фото и рассказала, что после празднования проснулась самым счастливым человеком.

«Муж мой вчера, такое натворил... устроил мне день Рождения мечты.. я не могу вам рассказать.. получу, но хочеееется все вывалить, еле держусь», - добавила она.

Ее подписчики активно комментируют пост.

«Анжелика, будьте счастливы! Вы красотка! Достойны самых лучших подарков. Еще раз с днем рождения!», «С Днём Рождения ещё раз!! Самая красивая Анжелика!», «Нет уж, давай рассказывай про сюрприз», «Не надо вываливать боюсь от зависти лопнуть», «Анжелика, вы такая красивая на этой фотографии лучшая!!!!! Обожаю вас!», - пишут люди.

Напомним, усатый Артур Пирожков показал вторую семью, красавица-жена не сдержала эмоций: «Твоя…».

Как сообщала Politeka, жена Артура Пирожкова поделилась радостным известием, Брежнева не сдержалась: "Желаю вам мальчика!".

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