Жена Артура Пирожкова (Александра Реввы) Анжелика показала себя и рассказала о 10 аффирмациях
На черно-белом фото красотка показалась в купальнике. Девушка стояла у стены и демонстрировала идеальные черты тела. Волосы звезда решила оставить распущенными, а образ дополнила серьгами. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"10 аффирмаций на каждый день:
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💭 Я все могу
💭 Я могу все делать хорошо
💭 В моей жизни всегда все происходит своевременно и по наилучшему сценарию
💭 Я благодарна/рен Вселенной за все блага в моей жизни
💭 Сегодня — лучший день в моей жизни
💭 У меня есть все, что нужно, чтобы наслаждаться жизнью здесь и сейчас
💭 Я привлекаю в свою жизнь духовное и материальное благополучие
💭 У меня все хорошо и с каждым днем моя жизнь становится еще лучше
💭 Моя жизнь цветет, находясь в полной гармонии
💭 Я осознаю и ощущаю свою силу", - написала Анжелика.
Фанаты поставили почти 6 тысяч лайков и написали комментарии:
"Ах какая красивая!", "Эталон женственности ,скромности и магической красоты .Восхищаюсь", "Вы такая нежная и хрупкая. Люблю Вас", "Всё, к чему я прикасаюсь, расцветает", "Голливуд отдыхает ...Красотка, Вы, Анжелика".
Сообщалось, что Анжелика Ревва, супруга комика и певца Артура Пирожкова, порадовала поклонников соблазнительным фото и забавным четверостишьем.
Звезда опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в белом мини-платье в темную полоску. Ткань выгодно обтянула ее стройную фигуру, подчеркнув все самое "вкусное".
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