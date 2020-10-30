Зарплати українців зміняться в 2021 році

Про це йдеться в новому Інфляційному звіті НБУ.

Відзначається, що реальна заробітна плата в 2020 році зросте на 6,2%, а в 2021 році — на 9,5%.

За даними НБУ, доходи українців після паузи відновили зростання. При цьому прогнозується, що подальше пожвавлення економіки і зростання соціальних стандартів сприятиме збереженню цієї тенденції.

За прогнозом НБУ, номінальна зарплата зросте на 9% в 2020 році і на 16% — в наступному. Реальна-на 6,2% і 9 5% відповідно.

Нацбанк очікує також подальше поліпшення ситуації на ринку праці. Рівень безробіття після стрибка майже до 10% у II кварталі поступово повертатиметься до нейтрального рівня.

Нагадаємо, за даними Держстату, у вересні 2020 року середня зарплата в Україні склала 11 998 гривень, що на 12,3% більше, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому за місяць (з серпня) розмір номінальної зарплати збільшився на 4,8%.

Найвища нарахована зарплата у вересні була в Києві - 17 253 гривень, найнижча - у Волинській області-9 766 гривень. У більшості областей розмір зарплати знаходиться в межах від 9 000 до 11000 гривень.

Але більше пощастило українським чиновникам. Кабінет міністрів скасував обмеження зарплат розміром 10 мінімалок. Згідно з постановою № 996, починаючи з жовтня чиновники отримуватимуть повну зарплату, а не обмежену 47 тисячами гривень.

Зазначимо, таке обмеження вводилося через карантин. І хоча карантин в українських містах тільки посилюють, але зарплати для обінілих чиновників вирішили повернути до докарантинного рівня вже зараз.

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