Зарплаты украинцев выросли до максимума с начала года

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в сентябре 2020 года составила 11 998 гривен. Это на 4,8% (на 552 гривны) больше по сравнению августом (11 446 гривен).

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Средняя зарплата украинцев выросла до максимума с начала года

По данным статистического ведомства, реальная зарплата (с учетом инфляции) в сентябре 2020 года к сентябрю прошлого года выросла на 9,7%, номинальная выросла на 12,3%.

Самая высокая начисленная зарплата в сентябре была в Киеве - 17 253 гривен, самая низкая - в Волынской области - 9 766 гривен. В большинстве областей размер зарплаты находится в пределах от 9 000 до 11000 гривен.

Самую большую зарплату получают в сфере "Информация и телекоммуникации" - 20 089 гривен, самую низкую - "Временное размещение и организация питания" - 6 557 гривен, где зарплаты за месяц выросли на 5,4%.

Отметим, согласно результатам опроса Центра Разумкова, в текущем году большинство украинцев получали официальную "белую зарплату". А 36% опрошенных украинце всю зарплату или ее часть получали неофициально.

63,7% опрошенных в ходе социсследования респондентов работали на основе записи в трудовой книжке или письменного договора, на основании чего они получали только официальную заработную плату.

Отметим, что в связи с новым порядком предоставления информации государственными органами для субъектов финансового мониторинга, которое утвердило правительство, украинцы получающие зарплаты «в конвертах», могут пострадать.

Делов том, что теперь субъекты от банков, страховых компаний и ломбардов до риелторов и адвокатов смогут связываться с Госфинмониторингом, Государственной налоговой службой, таможней и прочими органами, чтобы что-то узнать или подтвердить сведения, которые предоставили клиенты.

При этом финансисты имеют возможности и полномочия для блокировки средств и ареста счетов, то есть легко могут оставить человека без денег.

Напомним, обедневшим за карантин чиновникам вернули старые зарплаты: "А что делать простым работягам?"

Как сообщала Politeka, зарплаты на карантине взметнутся вверх, кого коснется решение Кабмина: "Больше 10 минималок".

Также Politeka писала, что украинцев в Польшу заманивают новыми вакансиями, кого ждут: "зарплата от 35 тысяч гривен".