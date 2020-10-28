Зарплаты украинцев выросли до максимума с начала года

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в сентябре 2020 года составила 11 998 гривен. Это на 4,8% (на 552 гривны) больше по сравнению августом (11 446 гривен).

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Средняя зарплата украинцев выросла до максимума с начала года

По данным статистического ведомства, реальная зарплата (с учетом инфляции) в сентябре 2020 года к сентябрю прошлого года выросла на 9,7%, номинальная выросла на 12,3%.

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Самая высокая начисленная зарплата в сентябре была в Киеве - 17 253 гривен, самая низкая - в Волынской области - 9 766 гривен. В большинстве областей размер зарплаты находится в пределах от 9 000 до 11000 гривен.

Самую большую зарплату получают в сфере "Информация и телекоммуникации" - 20 089 гривен, самую низкую - "Временное размещение и организация питания" - 6 557 гривен, где зарплаты за месяц выросли на 5,4%.

Отметим, согласно результатам опроса Центра Разумкова, в текущем году большинство украинцев получали официальную "белую зарплату". А 36% опрошенных украинце всю зарплату или ее часть получали неофициально.

63,7% опрошенных в ходе социсследования респондентов работали на основе записи в трудовой книжке или письменного договора, на основании чего они получали только официальную заработную плату.

Отметим, что в связи с новым порядком предоставления информации государственными органами для субъектов финансового мониторинга, которое утвердило правительство, украинцы получающие зарплаты «в конвертах», могут пострадать.

банковская карточка, банк

Делов том, что теперь субъекты от банков, страховых компаний и ломбардов до риелторов и адвокатов смогут связываться с Госфинмониторингом, Государственной налоговой службой, таможней и прочими органами, чтобы что-то узнать или подтвердить сведения, которые предоставили клиенты.

При этом финансисты имеют возможности и полномочия для блокировки средств и ареста счетов, то есть легко могут оставить человека без денег.

Напомним, обедневшим за карантин чиновникам вернули старые зарплаты: "А что делать простым работягам?"

Как сообщала Politeka, зарплаты на карантине взметнутся вверх, кого коснется решение Кабмина: "Больше 10 минималок".

Также Politeka писала, что украинцев в Польшу заманивают новыми вакансиями, кого ждут: "зарплата от 35 тысяч гривен".