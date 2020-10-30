Зарплаты украинцев изменятся в 2021 году

Об этом говорится в новом Инфляционном отчете НБУ.

Отмечается, что реальная заработная плата в 2020 году вырастет на 6,2%, а в 2021 году — на 9,5%.

По данным НБУ, доходы украинцев после паузы возобновили рост. При этом прогнозируется, что дальнейшее оживление экономики и рост социальных стандартов будет способствовать сохранению этой тенденции.

По прогнозу НБУ, номинальная зарплата возрастет на 9% в 2020 году и на 16% — в следующем. Реальная — на 6,2% и 9 5% соответственно.

Нацбанк ожидает также дальнейшее улучшение ситуации на рынке труда. Уровень безработицы после скачка почти до 10% во II квартале постепенно будет возвращаться к нейтральному уровню.

Напомним, по данным Госстата, в сентябре 2020 года средняя зарплата в Украине составила 11 998 гривен, что на 12,3% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. При этом за месяц (с августа) размер номинальной зарплаты увеличился на 4,8%.

Самая высокая начисленная зарплата в сентябре была в Киеве - 17 253 гривен, самая низкая - в Волынской области - 9 766 гривен. В большинстве областей размер зарплаты находится в пределах от 9 000 до 11000 гривен.

Но больше повезло украинским чиновникам. Кабинет министров отменил ограничение зарплат размером 10 минималок. Согласно постановлению № 996, начиная с октября чиновники будут получать полную зарплату, а не ограниченную 47 тысячами гривен.

Отметим, такое ограничение вводилось из-за карантина. И хотя карантин в украинских городах только ужесточают, ноо зарплаты для обеневших чиновников решили вернуть к докарантинному уровню уже сейчас.

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