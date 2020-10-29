Несмотря на карантин, средняя зарплата в Украине выросла на 12,3%

Об это сообщается в отчете Государственной службы статистики, пишет «Укринформ».

Отмечается, что в сентябре 2020 года средняя зарплата в Украине составила 11 998 гривен. Это на 12,3% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. При этом, за месяц (с августа) размер номинальной зарплаты увеличился на 4,8%.

Средняя заработная плата в сентябре почти в 2,5 раза выше, чем минимальная зарплата, которая с 1 сентября составляет 5000 гривен.

Больше всего, согласно данным Госстата, получают работники в сфере информации и телекоммуникаций. Их зарплата колеблется в районе 20 тысяч гривен. Рост зарплат в этой отрасли за последний год достиг почти 18%.

На втором месте по размеру зарплат находятся сотрудники области финансовой и страховой деятельности. Они получают больше 19 тысяч гривен. На третьем - научная и техническая деятельность. Зарплаты в этой сфере на уровне 17 тысяч гривен.

При этом, наименьшие зарплаты состоянием на сентябрь наблюдаются в сферах организации питания (около 6,5 тысяч гривен), здравоохранения и предоставления соцпомощи (около 9 тысяч гривен), операций с недвижимым имуществом (более 9 тысяч гривен).

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