Кабинет министров отменил ограничение размера заработных плат руководителей, членов исполнительных органов и членов наблюдательных советов государственных предприятий

Согласно постановлению № 996, опубликованому на правительственном сайте, начиная с октября чиновники будут получать полную зарплату, а не ограниченную 47 тысячами гривен.

Ограничения зарплат размером 10 минималок сняли 26 октября.

Таким образом, в октябре 2020 года и в дальнейшем размер заработной платы будет определяться в соответствии с условиями контрактов.

В то же время другим постановлением правительство вернуло предыдущие ограничения выплат руководителям и членам наблюдательных советов государственных предприятий.

В частности, возвращен порядок, когда размер вознаграждения определяется в кратности к среднемесячной оплаты в зависимости от группы предприятия и вида его экономической деятельности.

Также возвращены ограничения, которыми месячный размер заработной платы руководителя субъекта хозяйствования госсектора экономики, определяющийся в контракте, не должен превышать 1 250 000 гривен.

Отметим, еще 23 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что его зарплата и зарплата министров останутся ограниченными до 5 средних зарплат в Украине.

В то же время у простых украинцев, зарплаты к до карантинному уровню пока не особо возвращаются.

К примеру, работники «Укрзализницы» массово жалуются на урезание премий, от которых значительной мерой зависели их зарплаты. Кроме того, с 1 июля, часть людей перевели на 4-дневную рабочую неделю. В общей сложности нововведение коснулось 40-50% персонала. И хотя в сентябре обежали вернуть людей к обычному режиму, но ничего так и не изменилось.

Напомним, ограничения были установлены 13 апреля, когда большинство депутатов проголосовало за принятие законопроекта № 3279-д. Согласно ему максимальный размер заработных плат чиновников и судей в период с апреля до конца месяца, в котором закончится карантин, не может составлять больше 47 230 грн (десяти минимальных зарплат на 1 января текущего года).

Напомним, масштабное повышение зарплат, от украинцев решили не скрывать.

Как сообщала Politeka, жесткие штрафы грозят украинцам, которые уклоняются от выплаты зарплат.

Также Politeka писала, что беда с зарплатами украинцев, в МВФ ошарашили цифрами.