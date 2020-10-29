На заседании правительства 28 октября было принято решение о выделении дополнительных средств украинцам

В частности, доплаты к зарплатам получат сотрудники Национальной полиции, а компенсации - жертвы пожаров в Харьковской области.

Так своим решением Кабинет министров выделил еще 2 млрд грн на доплаты работникам Нацполиции, которые привлечены к борьбе с распространением китайского вируса. Об этом говорится в постановлении правительства №966, пишет "Сегодня".

Следовательно, сумма на доплаты правоохранителям составила 4,2 млрд грн, а общая сумма на доплаты работникам силовых ведомств, которая выделена из Фонда борьбы с китайским вирусом, составила 4,7 млрд грн.

Кроме того, правительство выделило 3,3 миллиона гривен пострадавшим от лесных пожаров в Харьковской области, чьи дома сгорели в сентябре. Семьи смогут восстанавливать жилье. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Напомним, масштабные пожары на Харьковщине вспыхнули 2 сентября на территории Двуречанского лесничества. В результате пожара уничтожено 22 жилых дома в с. Горобьевка, отселены 33 человека.

Ранее мы сообщали, Кабинет Министров подготовил законопроект об изменениях в некоторые законы, касающиеся пожилых людей.

Согласно документу, в перечень льгот для лиц, имеющих особые трудовые заслуги перед Родиной, добавили первоочередное бесплатное обеспечение лекарствами, доставку этих препаратов домой; освобождение от оплаты жилищно-коммунальных услуг; освобождение от уплаты за пользование домашним телефоном.

Напомним, новая система соцвыплат, решение уже принято, что это значит для украинцев: "Наконец, полностью отойдем от..."