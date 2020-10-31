Відома модель Сьюзі Кортес показала себе, здивувавши відвертістю

На фото Сьюзі позувала в білизні з мотузочок, яке практично не прикривало тіло. Красуня стояла біля чагарнику і розвернулася спиною, демонструючи ідеальні сідниці. Кортес взялася за мотузочки, роблячи кадр максимально спекотним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 13 тисяч лайків і написали коментарі:

"Моя улюблена, люблю це", "матуся красива"," яке супер чуттєве тіло"," Вау, просто вау", " смачна Кобилка !!!", "Які ноги красивіше", "яка красива кішка", "відмінне тіло і Краса", "ви платонічна любов всієї любові", "Ммммм мама, що за хвіст", "Ти так добре виглядаєш", "Боже, яка ти сильна", "Вау, як красиво", "багата Дупа", «смачно і дуже привабливо», "Сьюзі, ти жіноча краса, ти дуже жадаєш дитини", "яка красива жінка", "прекрасних успіхів".

Повідомлялося, що бразильська модель Сьюзі Кортес, сідниці якої визнані кращими в світі, посвітила бездоганними вигинами в мереживі.

Так, на фотографії модель позує в міні-білизна з мережива, яке максимально підкреслює її пружні форми. Однак через це, як можна помітити, в кадр потрапило явно зайве.

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