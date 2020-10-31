Известная модель Сьюзи Кортес показала себя, удивив откровенностью

На фото Сьюзи позировала в белье из веревочек, которое практически не прикрывало тело. Красотка стояла возле кустарника и развернулась спиной, демонстрируя идеальные ягодицы. Кортес взялась за веревочки, делая кадр максимально жарким. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 13 тысяч лайков и написали комментарии:

"Моя любимая, люблю это", "Мамочка красивая", "Какое супер чувственное тело", "Вау, просто вау", "Вкусная кобылка !!!", "Какие ножки красивее", "Какая красивая кошка", "Отличное тело и красота", "Вы платоническая любовь всей любви", "Ммммм мама, что за хвост", "Ты так хорошо выглядишь", "Боже, какая ты сильная", "Вау, как красиво", "Богатая задница", "Вкусно и очень привлекательно", «Сьюзи, ты женская красота, ты очень жаждешь ребенка», "Какая красивая женщина", "прекрасных успехов".

Сообщалось, что бразильская модель Сьюзи Кортес, ягодицы которой признаны лучшими в мире, посветила безупречными изгибами в кружеве.

Так, на фотографии модель позирует в мини-белье из кружева, которое максимально подчеркивает ее упругие формы. Однако из-за этого, как можно заметить, в кадр попало явно лишнее.

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