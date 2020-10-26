Популярная модель Сьюзи Кортез, прославившаяся как обладательница самых красивых ягодиц в мире, кокетливо наклонилась в купальнике-бикини

Красотка поделилась новым жарким снимком в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net.

На фото Кортез позирует на берегу моря в открытом купальнике-бикини. Она стоит к зрителям спиной, поэтому разглядеть можно только его завязочки.

Для более удачного ракурса Сьюзи кокетливо наклонилась вперед, оттопырив назад свою главную гордость. Ее ягодицы выглядят особенно привлекательно даже при том, что слегка покрыты песком.

Образ Кортез дополнили ее дерзкие татуировки, а также прическа в виде двух тугих косичек.

Поклонники модели пришли в восторг от ее знойного фото и буквально засыпали красотку комплиментами в комментариях.

Ранее мы писали, что Сьюзи похвасталась главной гордостью в крохотном бикини.

Уточним, что на опубликованной фотографии Кортез позирует в футболке и крохотном белье, демонстрируя безупречные изгибы сзади. На это обратили внимание ее поклонники.

«Завтра наступит день # Эль-Класико, и начнется обратный отсчет для # Месси, лучшего игрока в истории, чтобы достичь рекорда по количеству голов в одном клубе, принадлежащем Пеле, второму лучшему игроку в истории. Я также вернулась, чтобы отпраздновать это событие, и ношу рубашку Барселоны по особой причине», - говорится в сообщении.

Напомним, хозяйка самых красивых ягодиц свела с ума видом в микро-трусиках.

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