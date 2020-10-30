Суми штрафів для українців різко збільшать

Про це повідомили в Міністерстві інфраструктури, передає ТСН.

Так, водії перевантажених понад міру вантажних фур тепер не відбудуться невеликими штрафами - вони будуть платити суми від 54 тисяч гривень, а щоб вести суворий контроль за ваговими параметрами, з 1 січня 2021 на українських дорогах запрацює автоматична система зважування.

Для тестування нової системи навколо Києва на дорогах вже звели шість пілотних ділянок зважування. Вони являють собою металеві рамки або дуги зі спеціальним обладнанням, а на дорожньому полотні – сенсори.

Діє система наступним чином: коли автомобіль проїжджає, на сервер надходить інформація про навантаження на кожну вісь, а також про загальну вагу вантажівки. Таким чином можна контролювати вагові габарити машини, а в разі порушення – накладати штрафи.

Нововведення для водіїв полягає не тільки в захмарних Сумах штрафів, які стартуватимуть від 54 тисяч гривень. Більше того, тепер на місцях зважування, де будуть інспектори, водіїв змушуватимуть розвантажити перевищений вантаж, якщо це буде можливо.

Фури які не можна навіть частково розвантажити, штрафуватимуть за кожен проїханий кілометр.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україні зменшили штрафи для "євробляхерів".

Власників автомобілів з європейськими номерами штрафуватимуть на 8500 грн. на місці, без передачі справи на розгляд суду.

При цьому на перший раз автомобіль не вилучається. Якщо цей же автомобіль затримають повторно протягом року, то штраф складе 17 000 грн.

У цьому випадку водій позбавляється права керування строком на один рік з платним вилученням авто або без такого.

Відзначимо також, що при сплаті штрафів за порушення ПДР потрібно бути вкрай уважним, щоб не втратити грошей і авто.

Справа в тому, що при перерахуванні грошей, які повинні були погасити штраф, некоректно вказують Призначення платежу. В результаті гроші йдуть в нікуди. А штраф продовжує значитися як непогашений.

В результаті, через таку помилку страждають власники авто. Серед можливих санкцій-блокування карткових рахунків і навіть конфіскація автомобілів.

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