Украинцам рассказали о том, каков размер больничных на сегодня

В Фонде социального страхования рассказали, на сколько увеличился размер больничных после повышения средней зарплаты.

Стало известно, что больничные выплаты теперь выплачивают в течение одного рабочего дня и без задержек. С начала года государство выплатило 7,5 миллиарда гривен больничных. Основными случаями, по которым выплачивались средства были болезни, травмы и уход за больным членом семьи, пишет ukranews.com.

В результате того, что средняя месячная зарплата выросла компенсации увеличились на 19%.

Стоит отметить, что в августе средняя зарплата стала меньше по сравнению с июлем на 3%, или на 358 гривен до 11 446 гривен в месяц. Если же сравнивать с августом 2019-го, то тогда средняя зарплата была на уровне 10 537 грн. Поэтому можно сделать вывод, что в целом за год зарплаты выросли на 8%.

Ранее мы писали, что члены семей погибших на Донбассе получат денежные компенсации. Такое решение было утверждено во время вчерашнего заседания Кабмина.

В частности, отмечается, что адресная помощь членам семей погибших на Донбассе будет выплачиваться в пределах максимального размера пенсии, установленного законом (17120 гривен до 1 декабря 2020 года, а после повышения - 17690 гривен).

Напомним также, что министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что зарплата в Украине останется существенно меньше, чем в других странах, а минимальная зарплата не дотянет до уровня "критической" для бизнеса.

По словам Марченко, с 1 января 2021 года минимальная зарплата в Украине (6000 гривен) будет на уровне зарплаты для низкоквалифицированных кадров.

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