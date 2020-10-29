Правительство Украины на своем заседании в среду, 28 октября, согласовало проект постановления, согласно которому полицейские смогут привлекать к административной ответственности владельцев так называемых "евроблях"

Об этом информирует Politeka со ссылкой на сообщение в Facebook народного депутата Украины от пропрезидентской партии "Слуга народа" Евгения Брагара.

"В декабре 2019 года был подписан меморандум между АвтоЕвроСилой и министром МВД относительно привлечения к ответственности владельцев автомобилей на европейской регистрации до принятия Закона о доступной растаможке", – напомнил парламентарий.

По его словам, на данный момент в ВРУ уже зарегистрированы законопроекты, позволяющие украинцам доступно растаможить свои транспортные средства.

Ранее мы писали, что правительство внесло изменения в Положение о Нацполиции. Отныне полицейские будут заняты розыском автомобилей, которые временно ввезли в Украину на срок более, чем 30 дней.

Как сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, в первую очередь это будет касаться владельцев "евроблях". В соответствующем пункте Положения сказано, что правоохранители будут принимать меры для выявления неправомерного управления автомобилями, в отношении которых нарушены ограничения, установленные Таможенным кодексом.

В частности, речь идет о нарушении сроков временного ввоза и перемещения в режиме транзита, а также использования их для предпринимательской деятельности или получения доходов.

Украинцам напомнили о штрафе, который может возникнуть на пустом месте. Наказание касается безответственных водителей. Согласно Правил дорожного движения запрещается эксплуатация авто с уровнем протектора шин, ниже дозволенного. Для легковых машин этот показатель составляет не менее 1,6 мм.

Отмечается, что надлежащая высота протектора обеспечивает должное сцепление автомобиля с дорогой не только зимой, а круглогодично.

Напомним, что из украинцев выбивают несуществующие штрафы: кто под ударом и как отличить подделку.

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