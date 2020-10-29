Украинцев жестко наказывают за нарушение карантина, а особенно за отсутствие защитных масок

Как стало известно Politeka.net, 28 октября в Харькове правоохранители провели масштабный рейд на станции метро "Проспект Гагарина". Старший инспектор сектора превенции полицейского отдела в метрополитене Ольга Скорик рассказала подробности на официальном YouTube-канале региональной Нацполиции.

По ее словам, сотрудники правоохранительных органов подходят к людям на станциях и в поездах метро, рассказывая им о необходимости носить маски. Людей без масок сотрудники харьковской полиции сразу уводят на выход. Тех же, кто опустил маску на подбородок, предупреждают о последствиях.

"В случае выявления правонарушителей, относительно них составляются протоколы по статье 44-3 КУоАП", - заявила Ольга Скорик.

Отметим, что сейчас за такое правонарушение предусмотрен довольно крупный штраф - от 17 до 34 тысяч гривен для рядовых украинцев, а также от 34 до 170 тысяч гривен для должностных лиц. Недавно в комитете по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования предложили ввести наказание для тех, кто пропускает людей без маски. Вопрос уже подняли на совещании у президента Владимира Зеленского.

Речь идет о предпринимателях и учреждениях, которые не следят за соблюдением масочного режима в помещениях или транспортных средствах. Согласно инициативе, для них хотят ввести штраф от 3,4 до 5,1 тысячи гривен.

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