Имущество украинцев стали массово блокировать по ошибке

С такой ситуацией столкнулись автомобилисты. Оказалось, что штрафы за нарушение правил дорожного движения, которые были уплачены, частно продолжают считаться непогашенными, пишет «Фокус».

Как объяснил Артем Коробка, заместителя директора ГП "Инфотех" (официального поставщика программных продуктов для МВД), дело в том, что при перечислении денег, которые должны были погасить штраф, некорректно указывают назначение платежа.

«Обычная история: водитель вроде бы заплатил в кассе ближайшего банка, получил квитанцию и успокоился, но кассир неправильно заполнил графу "назначение платежа" — и деньги ушли в никуда. Таких случаев, к сожалению, было много», — говорит Коробка.

Он подчеркнул, что в этой графе должны быть номер и серия постановления о штрафе. А некоторые кассиры просто писали там «Штраф».

В результате, из-за такой ошибки страдают собственники авто. Среди возможных санкций - блокирование карточных счетов и даже конфискация автомобилей.

По данным Дниса Дмитров, основателя платежно-информационного сервиса "Штрафы UA", в течение одного месяца в среднем 2 тыс. его пользователей сталкиваются с неприятными последствиями долгов по просроченным штрафам.

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