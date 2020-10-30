За что будут наказывать

Суммы штрафов для украинцев резко увеличат

Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры, передает ТСН.

Так, водители перегруженных сверх меры грузовых фур теперь не отделаются небольшими штрафами - они будут платить суммы от 54 тысяч гривен, а чтобы вести строгий контроль за весовыми параметрами, с 1 января 2021 на украинских дорогах заработает автоматическая система взвешивания.

Для тестирования новой системы вокруг Киева на дорогах уже возвели шесть пилотных участков взвешивания. Они являют собой металлические рамки или дуги со специальным оборудованием, а на дорожном полотне – сенсоры.

Действует система следующим образом: когда автомобиль проезжает, на сервер поступает информация о нагрузке на каждую ось, а также об общем весе грузовика. Таким образом можно контролировать весовые габариты машины, а в случае нарушения – накладывать штрафы.

Нововведение для водителей заключается не только в заоблачных суммах штрафов, которые будут стартовать от 54 тысяч гривен. Более того, теперь на местах взвешивания, где будут инспекторы, водителей будут заставлять разгрузить превышенный груз, если это будет возможно.

Фуры которые нельзя даже частично разгрузить, будут штрафовать за каждый проеханный километр.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине уменьшили штрафы для "евробляхеров".

Владельцев автомобилей с европейскими номерами будут штрафовать на 8500 грн. на месте, без передачи дела на рассмотрение суда.

При этом на первый раз автомобиль не изымается. Если этот же автомобиль задержат повторно в течение года, то штраф составит 17 000 грн.

В этом случае водитель лишается права управления сроком на один год с платным изъятием авто или без такового.

Отметим также, что при уплате штрафов за нарушение ПДД нужно быть крайне внимательным, чтобы не лишиться денег и авто.

Дело в том, что при перечислении денег, которые должны были погасить штраф, некорректно указывают назначение платежа. В результате деньги уходят в никуда. А штраф продолжает числиться как непогашенный.

В результате, из-за такой ошибки страдают собственники авто. Среди возможных санкций - блокирование карточных счетов и даже конфискация автомобилей.

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