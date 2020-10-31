Відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) постала в прозорому боді

Зірка хвалиться досконалими формами у своєму Instagram, пише Politeka.net. Модель просто неймовірна красуня і від її форм не можна відірватися.

Цього разу брюнетка опублікувала спекотне селфі в прозорому боді. Модель позувала перед фотографом в тонкому мереживі, а посередині красувався довгий виріз. З останнього виставилися гарні груди знаменитості.

Мереживо було прозорим, і якби не руки Кассандри, то можна було розгледіти найпікантніші деталі: "Сама непристойність".

Крім того, тонка сіточка внизу дозволила поглянути на пружний живіт спокусниці і її тонку талію.

Сьєнега розпустила довге хвилясте волосся, яке красиво лягло, прикриваючи плечі.

Модель в руках тримала срібний ланцюжок, і витягла його вперед. Її губи були прочинені, а погляд чомусь здавався втомленим.

Фото не зібрало багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіз немає такої можливості.

Нагадаємо, Кассандра Сьєнега блиснула соковитими формами в майже невидимому купальнику. Крихітне бікіні обтягнуло великі груди двома трикутними клаптиками тканини. Найтонші бретельки натягнулися на грудях, і потягнулися за потилицю.

Від кожного руху груди знаменитості красиво підстрибували і приманювали погляд.

Раніше повідомлялося, що Кассандра Сьєнега позувала в топі, картатій червоній спідниці, панчохах і білих трусиках. Модель відкрила губи, роблячи фото максимально жарким. Спідницю зірка задерла, а топ зав'язала на грудях.

Нагадаємо, Кассандра Сьєнега з "Playboy" вразила соковитими видами в одній хутряній шапці

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