Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) поразила развратным и одновременно дорогим образом

Знаменитость никогда не стеснялась своего тела и всегда с удовольствием его демонстрирует, передает Politeka.net. В этот раз красотка появилась полностью обнаженной.

Соответствующее фото модель опубликовала в сториз своего Инстаграм. Красотка позировала голой, даже не пытаясь прикрыться.

Звезда надела черную, меховую шапку, из-под которой торчали черные локоны.

Также Сьенега спустила на руки черную меховую накидку.

Изящная знаменитость выгнулась, выставив вперед бюст, а назад - упругие ягодицы.

Плоский животик, тонкая талия и упругие ягодицы - это притягивало взгляд не меньше пышного бюста - просто пламя.

Завершением столь смелого образа стал макияж с акцентом на пышные ресницы и пухлые губы.

Фото не собрало много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сториз нет такой возможности. Возможно, красотка получила много приятных сообщений в личной переписке.

Напомним, Кассандра Сьенега в черном бикини эффектно вышла из воды. Купальник красиво натянулся на груди, обтянув и прижав ее. Казалось, бюсту немного тесно под мокрой тканью.

Кассандра погладила себя по мокрым волосам и надела шляпку. Модель пощелкала пальцами в такт музыки, взятой из сериала "Семейка Аддамс".

Ранее сообщалось, что Кассандра Сьенега была одета в миниатюрное бикини, которое с трудом могло прикрыть ее аппетитные формы. Девушка решила добавить огонька и застыла в неприличной позе, чтобы фолловеры могли рассмотреть самое сладкое.

Напомним, что Кассандра Сьенега в микро-бикини свела с ума не только взглядом: "Добро пожаловать в мое логово".

Как сообщала Politeka, Кассандра Сьенега устроила горячую тренировку с подружками во дворе: "Ракеты".

Также Politeka писала, что Кассандра Сьенега едва не разорвала бикини пышными прелестями: "Горячая малышка".