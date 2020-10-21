Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) поразила развратным и одновременно дорогим образом
Знаменитость никогда не стеснялась своего тела и всегда с удовольствием его демонстрирует, передает Politeka.net. В этот раз красотка появилась полностью обнаженной.
Соответствующее фото модель опубликовала в сториз своего Инстаграм. Красотка позировала голой, даже не пытаясь прикрыться.
Звезда надела черную, меховую шапку, из-под которой торчали черные локоны.
Также Сьенега спустила на руки черную меховую накидку.
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Изящная знаменитость выгнулась, выставив вперед бюст, а назад - упругие ягодицы.
Плоский животик, тонкая талия и упругие ягодицы - это притягивало взгляд не меньше пышного бюста - просто пламя.
Завершением столь смелого образа стал макияж с акцентом на пышные ресницы и пухлые губы.
Фото не собрало много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сториз нет такой возможности. Возможно, красотка получила много приятных сообщений в личной переписке.
Напомним, Кассандра Сьенега в черном бикини эффектно вышла из воды. Купальник красиво натянулся на груди, обтянув и прижав ее. Казалось, бюсту немного тесно под мокрой тканью.
Кассандра погладила себя по мокрым волосам и надела шляпку. Модель пощелкала пальцами в такт музыки, взятой из сериала "Семейка Аддамс".
Ранее сообщалось, что Кассандра Сьенега была одета в миниатюрное бикини, которое с трудом могло прикрыть ее аппетитные формы. Девушка решила добавить огонька и застыла в неприличной позе, чтобы фолловеры могли рассмотреть самое сладкое.
Напомним, что Кассандра Сьенега в микро-бикини свела с ума не только взглядом: "Добро пожаловать в мое логово".
Как сообщала Politeka, Кассандра Сьенега устроила горячую тренировку с подружками во дворе: "Ракеты".
Также Politeka писала, что Кассандра Сьенега едва не разорвала бикини пышными прелестями: "Горячая малышка".