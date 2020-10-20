Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) блеснула идеальными формами, выйдя из басейна

Звезда завораживает своими шикарными формами, которые достойны только комплиментов, передает Politeka.net. Модель записала видео, блеснув мокрым телом в купальнике. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Модель в черном бикини эффектно вышла из воды. Купальник красиво натянулся на груди, обтянув и прижав ее. Казалось, бюсту немного тесно под мокрой тканью.

Нельзя не обратить внимания на упругие ножки и округлые бедра.

Кассандра погладила себя по мокрым волосам и надела шляпку. Модель пощелкала пальцами в такт музыки, взятой из сериала "Семейка Аддамс".

"Если бы Уэнсдэй Аддамс была девушкой из Калифорнии 💀 @dollskill *", - написала Сьенега.

За пять часов пост собрал более 5000 лайков и много комментариев. Пользователи сети оценили идеальные формы звезды и написали много приятных слов.

"Прекрасная королева", - написал один из фанатов.

Напомним, Кассандра Сьенега показала свои прелести, без стеснения засветив лишнее.

Модель надела крохотное желтое бикини, которое едва ли прикрывало сокровенные части груди своими тончайшими полосками.

Звезда сидела на коленях, и камера задела также, что она надела крохотные плавки-бикини.

Ранее сообщалось, что Кассандра Сьенега позировала в тесном бикини, эффектно демонстрируя роскошную фигуру с разных сторон. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Бикини было немного тесновато, но на мне сидит идеально», - говорится в сообщении.

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