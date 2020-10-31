Американська модель Кайлі Дженнер постала в красивому образі

Знаменитість разом з подругами вбралася в костюми супергероєв з коміксу "Могутні рейнджери", передає Politeka.net. Мабуть, красуня приготувалася до зустрічі Хеллоуїна. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Сама Кайлі була в червоному костюмі і з довгим червоним волоссям. Топік зірки, відмінно підкреслив її великі форми, а також дозволив поглянути на струнку талію.

Червоні лосини виділили пишні стегна. Сідниці виглядали ефектно і здавалися ще більше в настільки відвертому вбранні.

Білі чобітки на шпильках, і білий поясок стали відмінним завершенням образу. До того ж красуня одягла великі темні окуляри, за якими сховала свої красиві очі.

Подружки Кайлі покрутилися перед камерою в своїх відвертих нарядах, також хвалячись великими формами під тісною тканиною.

Варто відзначити, що грайлива Дженнер навіть нагнулася, демонструючи свої неймовірні вигини.

"Могутні рейнджери", - написала Кайлі.

За три години пост зібрав майже 10 мільйонів переглядів і багато коментарів. Користувачі мережі захопилися ідеальними формами красунь і написали багато позитивних відгуків.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер постала в білосніжному топі, який ефектно підкреслює її пружні форми. При цьому штани красуня вирішила відтягнути, показавши білизну в колір. Не забула знаменитість і про погляд, яким буквально "роз'їдала" камеру.

Раніше повідомлялося, що Кайлі Дженнер позувала в екстравагантному декольте і колготках, зроблених з принтом леопарда. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.

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