Американская модель Кайли Дженнер предстала в красивом образе

Знаменитость вместе с подругами нарядилась в костюмы супергероев из комикса "Могучие рейнджеры", передает Politeka.net. Видимо, красотка приготовилась к встрече Хэллоуина. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Сама Кайли была в красном костюме и с длинными красными волосами. Топик звезды, отлично подчеркнул ее большие формы, а также позволил взглянуть на стройную талию.

Красные лосины выделили пышные бедра. Ягодицы смотрелись эффектно и казались еще больше в столь откровенном наряде.

Белые сапожки на шпильках, и белый поясок стали отличным завершением образа. К тому же красотка надела большие темные очки, за которыми спрятала свои красивые глаза.

Подружки Кайли повертелись перед камерой в своих откровенных нарядах, также хвастаясь большими формами под тесной тканью.

Стоит отметить, что игривая Дженнер даже нагнулась, демонстрируя свои невероятные изгибы.

"Могучие рейнджеры", - написала Кайли.

За три часа пост собрал почти 10 миллионов просмотров и много комментариев. Пользователи сети восхитились идеальными формами красоток и написали много позитивных отзывов.

Напомним, Кайли Дженнер предстала в белоснежном топе, который эффектно подчеркивает ее упругие формы. При этом штаны красотка решила оттянуть, показав белье в цвет. Не забыла знаменитость и про взгляд, которым буквально «разъедала» камеру.

Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер позировала в экстравагантном декольте и колготках, сделанных с принтом леопарда. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

Напомним, что Кайли Дженнер с жаром погладила свой пышный бюст

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