Американская модель Кайли Дженнер предстала в красивом образе
Знаменитость вместе с подругами нарядилась в костюмы супергероев из комикса "Могучие рейнджеры", передает Politeka.net. Видимо, красотка приготовилась к встрече Хэллоуина. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
Сама Кайли была в красном костюме и с длинными красными волосами. Топик звезды, отлично подчеркнул ее большие формы, а также позволил взглянуть на стройную талию.
Красные лосины выделили пышные бедра. Ягодицы смотрелись эффектно и казались еще больше в столь откровенном наряде.
Белые сапожки на шпильках, и белый поясок стали отличным завершением образа. К тому же красотка надела большие темные очки, за которыми спрятала свои красивые глаза.
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Подружки Кайли повертелись перед камерой в своих откровенных нарядах, также хвастаясь большими формами под тесной тканью.
Стоит отметить, что игривая Дженнер даже нагнулась, демонстрируя свои невероятные изгибы.
"Могучие рейнджеры", - написала Кайли.
За три часа пост собрал почти 10 миллионов просмотров и много комментариев. Пользователи сети восхитились идеальными формами красоток и написали много позитивных отзывов.
Напомним, Кайли Дженнер предстала в белоснежном топе, который эффектно подчеркивает ее упругие формы. При этом штаны красотка решила оттянуть, показав белье в цвет. Не забыла знаменитость и про взгляд, которым буквально «разъедала» камеру.
Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер позировала в экстравагантном декольте и колготках, сделанных с принтом леопарда. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
Напомним, что Кайли Дженнер с жаром погладила свой пышный бюст
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