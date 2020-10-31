Популярна модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардашьян, показала стильний вечірній образ

Модель кожен день ділиться новими фото, тому в її профілі досить багато нових кадрів в самих різні образах. Так, наприклад, цього разу дівчина вирішила показати фігуру в незвичайній сукні з глибоким вирізом під грудьми.

Гюль одягла темно-червоне вбрання з блискучої тканини, з розрізом на стегні і тонкою стяжкою. При цьому головною родзинкою образу стала верхня частина сукні, яка складалася лише з двох лямок, схрещених на бюсті і переплітаються на шиї.

Таким чином виріз сукні виявився відразу під бюстом і до самої талії Бахарі. Через крихітну тканину, сама груди моделі виявилася прихована лише частково.

Ось що пишуть в мережі:

"Ущелина офігітельно; я хочу одружитися з тобою і розсудитися; вона закохує в себе кожен день😍; образ гарячої жінки; Давай, дівчисько!; Дійсно гарний вигляд <3;); я проковтнув мою мову, але тепер я в порядку; Дякую за крик; чудово😊 😊; така приголомшлива приваблива Сексуальна красива жінка🔥 😍; красива гаряча і сексуальна красуня 🔥 🔥 😇 ви робите це легко, продовжуйте🔥».

Ми також писали, що модель володіє незвичайною зовнішністю, яка привертає увагу в Instagram досить швидко. Не висока брюнетка з шостим розміром бюста швидко перетворилася на» копію Кім Кардашьян " через свої образи. Пишні стегна в поєднанні з тонкою талією Бахарі почала підкреслювати модними сукнями і костюмами, за що отримує сотні хвалебних образів.

Так як модель є рекламним представників онлайн-магазинів, у виборі нарядів вона не обмежена. На фото в соціальній мережі Бахарі завжди позує в різних нарядах з досить глибокими декольте або вирізами на стегнах.

Наприклад, в білому тонкому топі і спідниці довжини міді модель виглядала дуже спокусливо, а тонка тканина навряд чи приховала її фігуру. Завдяки сміливому вирізу вище середини стегна і зухвалому декольте, дівчина змогла показати ідеально засмаглу шкіру після відпочинку.

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