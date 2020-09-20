Известная модель Гюль Бахари показала себя на радость фанатов

На фото Бахари показалаа себя в белой блузке с огромным декольте. Но это было не все, ведь наряд оказался еще и прозрачным. Гюль без стыда демонстрировала свою пышную фигуру, а рукой взялась за распущенные волосы. Образ звезда дополнила джинсами и ярким макияжем. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Счастливой пятницы", - подписала кадр Бахари.

Фанаты не написали комментарии и не ставили лайки, но так и хочется написать: "Сейчас выпрыгнут, это законно?".

Сообщалось, что популярная модель Гюль Бахари показала тело в "хищном" купальнике.

На одном из своих кадров модель появилась в купальнике с леопардовым принтом и стильным вырезом на загорелом животике. Поскольку данный принт является одним из самых хитовых за последние года, звезда уже не раз блистала в платьях с таким окрасом.

Мы писали, что популярная модель Гюль Бахари похвасталась достоинствами в салатовом платье.

На стильном фото модель появилась в салатовом мини-платье с необычными вырезами по бокам в таком же стиле был сделан и глубокий вырез на бюсте.

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