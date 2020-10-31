Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, показала стильный вечерний образ

Модель каждый день делится новыми фото, поэтому в ее профиле довольно много новых кадров в самых разны образах. Так, к примеру, в этот раз девушка решила показать фигуру в необычном платье с глубоким вырезом под грудью.

Гюль надела темно-красный наряд из блестящей ткани, с разрезом на бедре и тонкой стяжкой. При этом главной изюминкой образа стала верхняя часть платья, которая состояла лишь из двух лямок, скрещенных на бюсте и переплетающихся на шее.

Таким образом вырез платья оказался сразу под бюстом и до самой талии Бахари. Из-за крошечной ткани, сама грудь модели оказалась скрыта лишь частично.

Вот что пишут в сети:

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Мы также писали, что модель обладает необычной внешностью, которая привлекает внимание в Инстаграм довольно быстро. Не высокая брюнетка с шестым размером бюста быстро превратилась в «копию Ким Кардашьян» из-за своих образов. Пышные бедра в сочетании с тонкой талией Бахари начала подчеркивать модными платьями и костюмами, за что получает сотни хвалебных образов.

Так как модель является рекламным представителей онлайн-магазинов, в выборе нарядов она не ограничена. На фото в социальной сети Бахари всегда позирует в разных нарядах с довольно глубокими декольте или вырезами на бедрах.

К примеру, в белом тонком топе и юбке длинны миди модель выглядела очень соблазнительно, а тонкая ткань едва ли скрыла ее фигуру. Благодаря смелому вырезу выше середины бедра и дерзкому декольте, девушка смогла показать идеально загорелую кожу после отдыха.

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