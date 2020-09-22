Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, показала нежный образ в ресторане

Девушка прославилась в Инстаграм благодаря уникальной и эффектной внешности. Каждый день Бахари публикует новые фото, в которых показывает всевозможные трендовые образы и демонстрирует смены имиджа благодаря платьям, которые всегда подчеркивают ее пышную грудь.

Поскольку брюнетке нравится делать акцент именно на своих формах, она выбирает платье, кофты и топы с глубокими вырезами и нереальными декольте. Так, на милом кадре в ресторане, Гюль впервые за долгое время решила поесть «вредной» еды и блеснула заодно образом в бежевом гольфе с вырезом на бюсте и идеальным макияжем.

«😂😭Отказ от ответственности: это фото было сделано, когда мой график питания был нормальным 🤷🏻‍♀», - шутливо оправдалась Бахари.

Фанаты ответили сразу:

«А вы знаете, как это вкусно?» , «Я не верил в любовь с первого взгляда ... пока не увидел тебя!», «Люблю тебя вкусно», «Красивая женщина фантастические комплименты 😚» «Так красиво», «Каково ваше этническое происхождение?», «Спасибо, что благословили меня своей красотой. Безумно красивая», «вау, красотка из другого царства, а не пицца, хотя это тоже нормально, надеюсь, вам понравилось», «Великолепная девушка💗💗».

Мы также писали, что девушка постоянно рекламирует модную одежду и даже когда посещает рестораны, кафетерии или просто прогуливается на улице, она занимается работой. В социальной сети Инстаграм Гюль можно найти самые разные примеры образов, которые предпочитает модель.

При этом главной ее изюминкой остается то, что Бахари предпочитает подчеркивать очень пышную грудь смелыми декольте, а бедра разрезами на юбках и платьях. И хотя грани дозволенного Бахари не переходит, фанатам достаточно и таких пикантных образов для обсуждений.

На новом фото модель позировала лишь в укороченном топике и невероятной юбке с разрезами выше бедер, чем удивила сеть.

Напомним, турецкая Кардашьян едва прикрылась крошечным платьем с разрезами

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