Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, показала тело в "хищном" купальнике

Уже не первый год Гюль является рекламным представителем для онлайн-магазинов одежды. Девушка примеряет модные наряды, которые после демонстрирует на публике, в которых снимается для тематических фотосессий и которыми удивляет на отдыхе.

Бахари при этом не переходит черту – ее наряды подчеркивают грудь эффектными декольте, но никогда полностью не оголяют ее, также, как и пышные бедра.

На одном из своих кадров модель появилась в купальнике с леопардовым принтом и стильным вырезом на загорелом животике. Поскольку данный принт является одним из самых хитовых за последние года, звезда уже не раз блистала в платьях с таким окрасом.

Гюль позировала в весьма скромной позе, однако благодаря ракурсу сверху, поклонники смогли оценить ее достоинства:

«Это очень красиво, спасибо😍😳», «Хороший 👌», «Такая сладкая девочка😻», «Дышит красотой 😍😍 ♥ ️ ♥ ️», «Ура такая красивая», «Черт возьми, это просто великолепно», «Потрясающе 😍😍😍», «Мой сладкий малыш!», «Безумно красивая», «Симпатичная, красивая, шикарная красотка ...», «Мечтательный образ 💕», «Ты такая красивая», «Сестра Кайли и Ким, как вы еще не встречались».

Мы также писали, что девушка постоянно рекламирует модную одежду и даже когда посещает рестораны, кафетерии или просто прогуливается на улице, она занимается работой. В социальной сети Инстаграм Гюль можно найти самые разные примеры образов, которые предпочитает модель.

При этом главной ее изюминкой остается то, что Бахари предпочитает подчеркивать очень пышную грудь смелыми декольте, а бедра разрезами на юбках и платьях. И хотя грани дозволенного Бахари не переходит, фанатам достаточно и таких пикантных образов для обсуждений.

На новом фото модель позировала лишь в укороченном топике и невероятной юбке с разрезами выше бедер, чем удивила сеть.

Напомним, турецкая Кардашьян едва прикрылась крошечным платьем с разрезами

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