Відома модель Кендіс Свейнпол, зірка Victoria's Secret, показала себе і розповіла про момент

На фото Кендіс позує в "невидимих" лосинах і топі. Красуня сиділа боком і підняла руки, а образ доповнила балетками. Дівчина показувала ідеальні ніжки, а волосся залишила розпущеним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Момент", - написала зірка під фото.

Фанати поставили понад 100 тисяч лайків і написали коментарі:

"Чудово", " хто-небудь ще був заплутаний і думав, що її легінси - це її шкіра, а Щиколотки - шкарпетки ..? Або це тільки я?", "чому твої колекції такі дорогі? я люблю їх, але ціна за маленьку крихітну одяг", "добраніч Кендіс", "Королева" ," ти знаєш, що сьогодні Всесвітній день балету?", "Так раді цьому !!!", "Я люблю тебе, як поезія любить букви", "така красива молода жінка", " О, мій бог. Я теж не знала, що ти балерина", "Пам'ятайте, що ви не можете курити каву, тому що у вас немає того особливого яблучного пюре, яким ви можете покласти білок, не турбуючи їх".

Повідомлялося, що відома модель Кендіс Свейнпол, зірка "Victoria's Secret", вразила рухами на камеру.

Так, в одному з останніх постів пекуча блондинка з'явилася в обтягуючій маєчці з глибоким декольте і лосинах. Красуня опустилася на коліна і звивалася на підлозі, вона з гордістю демонструвала свої вигини, граючи з довгим волоссям.

Нагадавши, роздягнена зірка "Victoria's Secret" довела до мурашок кадрами з душу

А ще Politeka писала, що зірка Victoria's Secret приспустила джинси, щоб показати найсоковитіше

Також Politeka писала, що білява зірка Victoria's Secret в міні-бікіні показала, завдяки чому прославилася