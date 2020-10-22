Известная модель Кэндис Свейнпол, звезда Victoria’s Secret, показала себя в горячем образе

На фото красотка показалась в леопардовом бикини и джинсах. Купальник был довольно крохотным и на веревочках. Штаны Кэндис немного спустила, чтобы сделать снимок максимально жарким. Волосы у девушки были собраны назад, за которые звезда взялась руками. Свейнпол соблазнительно выгнулась, сверкая идеальными изгибами тела. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты ничего не написали под публикацией и не ставили лайки, но так и хочется добавить: "Какие изгибы, снимай полностью".

Сообщалось, что звезда Victoria’s Secret Кэндис Свейнпол показала невероятную красоту, нарядившись в крохотное бикини.

«С днем рождения, Кэндис», - поздравляет ее один из поклонников.

Обратим внимание, что на фотографии Кэндис позирует в практически невидимом купальнике, а крохотное бикини максимально подчеркивает ее упругие формы. Однако, поскольку фотография была выброшена в Сторис, ее поклонники не имели возможности комментировать и хвалить безупречную фигуру красотки.

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